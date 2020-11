Massimo Boldi è tornato a fare una strana richiesta ai fan pubblicando la foto di una bella ragazza sui social: ecco di cosa si tratta

Che Massimo Boldi sia un grande estimatore del genere femminile lo sapevamo già. Ed ecco che ora, a riprova di ciò, è tornato a utilizzare i social network, e Instagram in special modo, per identificare una bellissima ragazza molto provocante. Risale a circa un paio di anni fa lo scatto di Taylor Mega in intimo pubblicato online sempre dall’attore lombardo, accompagnato da un commento piuttosto equivoco.

Lo scatto era poi sparito nel giro di qualche ora, pare su richiesta di Flavio Briatore.

Visualizza questo post su Instagram Non ricordo il suo nome…..chi lo sa non lo dica a nessuno Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi) in data: 4 Nov 2020 alle ore 11:42 PST

Nelle scorse ore, come accennato, il re dei Cinepanettoni ha dunque pubblicato su Instagram una nuovo foto che ritrae una bellissima ragazza con tacchi alti e abitino striminzito.

Il commento di Massimo Boldi non è però questa volta una specie di opinione, bensì una vera e propria richiesta fatta ai suoi fan: “Non ricordo il suo nome, chi lo sa non lo dica a nessuno”. Contattato da un notissimo sito di gossip per un commento a riguardo, il comico ha dichiarato: “Me l’hanno presentata, ma non mi hanno detto come si chiama. […] Noi ultrasettantenni abbiamo una marcia in più con le ragazze, basta vedere Briatore e Berlusconi”.

Contrario all’opportunismo e ai finti benpensanti, Boldi ha infine ribadito che non c’è nulla di male, secondo lui, nel fatto che una ragazza giovane possa stare con un uomo così più grande di lei. “Chi conosce l’amore sa che arriva a qualunque età e nei confronti di persone di qualunque età. Un uomo saggio con molto da raccontare accanto non è così male…”.