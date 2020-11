Andrea Zelletta e Francesco Oppini hanno preso in giro Massimiliano Morra al GF Vip: il pubblico dei social insorge contro i due.

Nella casa del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta e Francesco Oppini sembrano aver deriso insieme l’altro gieffino Massimiliano Morra. Il video ha fatto il giro del web e in tanti hanno criticato i due concorrenti del reality show per il loro comportamento.

GF Vip: Zelletta e Oppini

Parlando della loro infanzia e in particolare dei difetti che li avrebbero fatti soffrire di più, Andrea Zelletta e Francesco Oppini sono finita a parlare di Massimiliano Morra. In particolare sembra che il figlio di Alba Parietti abbia preso in giro l’attore per il modo in cui parla, mentre Andrea Zelletta avrebbe imitato il modo in cui Morra è solito muovere le labbra.

oppini: mamma dicono che ho la testa quadrata

,”dai amore ma smettila vieni qui” avevo le labbra così

”mamma quando piango sembra […]” ditemi in quale senso si stavano riferendo a massimiliano? siete dei visionari potenti comunque #GFVIP pic.twitter.com/anT6LPsfXt — 𝒜𝓃𝓃 18% (@loujshuvg) November 15, 2020

Il filmato ha rapidamente fatto il giro del web, dove molti telespettatori si sono detti sbalorditi per i modi usati dai due concorrenti verso il loro collega (ignaro di tutto). La questione verrà discussa nel diretta del reality show? Oppini è già finito al centro della bufera per le frasi sessiste da lui pronunciate contro Dayane Mello e per le quali ha rischiato di essere squalificato dal programma. Se il video dovesse arrivare a Morra è fuor di dubbio che potrebbe restarci male e affronterà i suoi colleghi in prima persona.