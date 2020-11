Selvaggia Roma, il vero nome è Sabrina Haddaji: perché l’ha cambiato?

All'inizio della sua carriera tv Selvaggia Roma si faceva chiamare col suo vero nome, ovvero Sabrina Haddaji.

Il vero nome di Selvaggia Roma è Sabrina Haddaji, ma da quando la carriera tv dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è decollata il suo nome di origini tunisine è stato da lei tenuto nascosto. A rivelarlo ci ha pensato la sua “ex amica”, Eliana Michelazzo.

Selvaggia Roma: il vero nome

È mistero sul perché Selvaggia Roma, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, abbia deciso di cambiare il suo nome da quello d’origine, Sabrina Haddaji. A rivelare le sue generalità via social, e dunque il suo vero nome, è stata “l’ex amica” Eliana Michelazzo, con cui Selvaggia ha avuto numerosi diverbi via social (la Michelazzo l’ha anche accusata di averle rubato alcuni oggetti di valore).

Non è chiaro perché l’ex manager di Pamela Prati abbia rivelato il vero nome di origini tunisine di Selvaggia, ma è praticamente certo che lo abbia fatto per farle uno sgarbo (visto che tra le due non corre buon sangue). All’inizio della sua carriera tv Selvaggia – che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2011 – si faceva chiamare Selvaggia Haddaji. Poi, dal 2017 – anno in cui prese parte a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Francesco Chiofalo – l’influencer ha deciso di cambiare definitivamente nome.

Al Grande Fratello Vip emergeranno i motivi della sua decisione? Al momento sulla vicenda tutto tace, e c’è chi non esclude che Eliana Michelazzo abbia condiviso la questione solo per ottenere visibilità (visto che, a differenza dell’ex amica, non sarebbe stata invitata a partecipare al GF Vip nonostante le sue continue richieste).