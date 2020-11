Entrato a movimentare la Casa del Gf Vip 5 con nuovi gossip, Giacomo Urtis ha appena letto quello riguardante Rosalinda: ecco di cosa si tratta

Sappiamo bene come nella Casa del Grande Fratello Vip gli imprevisti siano pressoché all’ordine del giorno. Così, dopo la consegna di una busta misteriosa, Giacomo Urtis ha letto il suo terzo gossip “chirurgico” all’interno della magione di Cinecittà.

Radunati tutti i concorrenti nella sala da pranzo, il medico estetico dei Vip ha dunque espresso a gran voce il presunto pettegolezzo riguardante “un’attrice di fiction”. Il riferimento era ovviamente a Rosalinda Cannavò, alias ex Adua Del Vesco, che stando alla voce in questione avrebbe baciato un’altra donna oltre a Dayane Mello.

Rosalinda al centro del gossip

I concorrenti del popolare reality di Canale 5 sono rimasti tutti piuttosto stupiti di fronte a tale supposizione.

Nel mentre la diretta interessata, prendendo la parola, ha risposto: “Ho baciato Myriam qua dentro”. L’amica modella intanto, incuriosita dal gossip, ha aggiunto dal canto suo: “Potrebbe anche essere qualche attrice di un set, magari per un film”.

Riportando tuttavia l’attenzione sulla veridicità o meno del gossip, Stefania ha ricordato che può benissimo trattarsi di una diceria messa in giro da chicchessia per far parlare di sé. La maggior parte dei vipponi si è così trovata d’accordo nel ritenere che qualcuno possa davvero aver fatto circolare questo gossip su Rosalinda per scopi personali.

Quale sarà dunque la verità? Non resta che restare sintonizzati sul programma per carpirne tutte le possibili sfumature…