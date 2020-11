Valeria Graci, vittima di violenza psicologica. Il carnefice era il marito, lo ha confessato in lacrime a Verissimo durante una puntata speciale.

Valeria Graci, violenza psicologica da parte del marito: “Mi chiamava pu****a e io ci credevo”. L’artista ha raccontato la sua tremenda storia a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo, parlando di un momento davvero molto delicato della sua vita.

Violenza psicologica su Valeria Graci

Vittima di violenza psicologica, Valeria Graci pensava invece di aver trovato il compagno della sua vita. “Mi sono innamorata di una persona e abbiamo creato un capolavoro, nostro figlio. Poi è finita”, racconta, “C’è stata una non accettazione che io sia andata avanti con la mia vita con l’aiuto con i miei cari. Per un periodo della mia vita mi sono sentita dire delle cose come ‘Sei una nullità’ o ‘puttana’ e ci ho creduto”.

L’artista confessa di essere finita in analisi per cercare aiuto, ma anche le sue amiche e i suoi genitori le sono stati accanto. Gli abusi psicologici da parte del marito sono durati diverso tempo: “Mi ha anche distrutto il cellulare sbattendolo al muro e camminandoci sopra”, dice Valeria, “Ho denunciato. Non bisogna accettare la violenza psicologica, anche se non c’è quella fisica”.

Dopo questa difficile confessione, Valeria Graci riceve un videomessaggio di incoraggiamento da parte dell’amica Manila Nazzaro, che la fa scoppiare in lacrime.

Violenza su Loredana Bertè

Sempre a Verissimo, in occasione di una serie di puntate incentrate sulla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorrerà il 25 novembre, la testimonianza di Loredana Bertè. La famosa cantante ha raccontato degli abusi subiti in passato, prima da parte del padre che la picchiava, poi da parte di un ragazzo che l’ha violentata all’età di 17 anni, infine per mano del suo ex marito Bjorn Borg.

La loro relazione travagliata spesso si è tradotta in momenti di violenza psicologica: “Un giorno ha preso una pistola e me l’ha puntata alla fronte. Lo ha fatto per ridere, ma non ho riso al gioco”, ha detto la Bertè.