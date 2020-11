Recentemente intervistato da un noto sito di gossip, Lorenzo Crespi si è pesantemente sfogato contro Milly Carlucci e Barbara D'Urso

Lorenzo Crespi è stato recentemente intervistato da un noto portale di gossip. Dopo parecchio tempo lontano dal mondo dello spettacolo, ecco dunque che l’attore è tornato a parlare della televisione, o meglio di due regine del piccolo schermo. Si tratta nella fattispecie di Milly Carlucci e Barbara D’Urso, con le quali lavorò a stretto contatto ma con cui sarebbe rimasto in pessimi rapporti.

Lorenzo Crespi si sfoga

Secondo il racconto di Crespi, il momento più bello della sua carriera risale a diversi anni fa, ovverosia fino alla partecipazione a Ballando con le Stelle. “In pratica fino a che mi sono trovato con la persona più cattiva della tv che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa…”. Nel 2010 Lorenzo partecipò di fatto al programma di Rai Uno, ma quell’esperienza gli costò con una querela con tanto di penale dal valore di un milione di euro.

L’attore ha inoltre riportato alla memoria un brutto ricordo anche su Barbara D’Urso. Più volte ospite di Domenica Live, Crespi ne ha descritto la padrona di casa come “la più bugiarda“. In merito invece ai reality show, l’artista ha precisato che non li farebbe mai: “Vorrei tornare solo a recitare. Dopo Vieni da me da Caterina Balivo, mi hanno contattato per partecipare all’Isola dei Famosi. Per ben due volte, nel giro di due settimane, ho detto no”.

Intanto anche il 49enne messinese aveva espresso qualche tempo fa il proprio parere sulla triste vicenda della Ares legata ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip 5.