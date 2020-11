Tommaso Zorzi si è confessato a proposito della sua vita privata prima che facesse coming out.

Intervistato prima di entrare al Grande Fratello Vip al programma Seconda Vita Tommaso Zorzi ha confessato che prima di fare coming out sarebbe andato a letto con delle ragazze.

Tommaso Zorzi e le ragazze: la confessione

Tommaso Zorzi non ha fatto segreto di aver sofferto in passato di bullismo e per il fatto di non essere accettato da tutti a causa del suo orientamento.

L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha anche affermato che sarebbe stato con delle ragazze prima di fare coming out così da mettere a tacere le malelingue sul suo conto: “Da sempre sapevo di essere diverso, questa cosa non me la sono mai negata, non l’ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere etero…”, ha confessato, e ha aggiunto: “I ragazzini riescono ad essere cattivi quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ragazza in discoteca davanti a tutti…”

Oggi Tommaso Zorzi vive apertamente questo aspetto della propria vita e ha smesso di sentirsi a disagio per le osservazioni malevole di qualcuno, difendendo sempre se stesso e la sua libertà di amare chiunque voglia.

Al Grande Fratello Vip il concorrente ha stretto una particolare amicizia con Francesco Oppini, che probabilmente lascerà il programma nelle prossime puntate. Zorzi sembra convinto di restare all’interno del programma e stando ai rumor circolati in rete molto presto entrerà un concorrente gay per il quale l’influencer ha sempre mostrato un certo interesse. Di chi si tratterà? Al momento sui social la questione resta mistero.