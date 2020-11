Alfonso Signorini ha svelato che Tommaso Zorzi conoscerebbe bene il nuovo vip gay che varcherà la soglia della porta rossa.

Si attendono 9 nuovi ingressi al GF Vip, e in particolare il conduttore Alfonso Signorini ha svelato alcuni dettagli riguardanti una new entry gay all’interno del programma, che a quanto pare farà felice Zorzi.

Signorini: la confessione su Zorzi

Fin dal suo ingresso al GF Vip Tommaso Zorzi aveva mostrato il desiderio di avere un altro concorrente gay al suo fianco nella casa del GF Vip, e a quanto pare il programma sarebbe riuscito ad accontentarlo. Ancora è mistero sull’identità del concorrente, ma il conduttore Alfonso Signorini ha svelato che senza dubbio il suo ingresso farà felice Tommaso Zorzi, il quale conoscerebbe – seppure non personalmente – il vip in questione: “È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram”, ha svelato Signorini.

Nel frattempo nella casa è entrato Giacomo Urtis, che pure sembrava aver avuto con Tommaso Zorzi un qualche tipo di rapporto fuori dal reality show. I due hanno smentito di esser stati fidanzati, e il chirurgo è entrato nella casa del GF Vip in qualità di “disturbatore”. In tanti si chiedono chi sia il nuovo concorrente che varcherà la soglia rossa e se davvero nascerà qualche dinamica interessante tra lui e Tommaso (visto che, come svelato da Signorini, l’influencer non smetterebbe di mettergli like sui social).

Tra i nuovi 9 concorrenti sembra che vi sarà anche Cristiano Malgioglio, che entrerà nella casa del GF Vip per la seconda volta.