Boom di ascolti per "Che ci faccio qui" di Domenico Iannacone: la prima puntata ha totalizzato una media di oltre 1 milione di spettatori.

Gli ascolti tv del 30 novembre 2020 confermano la riuscita del ritorno del programma Che ci faccio qui di Domenico Iannaccone. I dati Auditel diffusi alle 10:00 di martedì 1 dicembre 2020 parlano di uno share dell’8,2%.

“Che ci faccio qui”: gli ascolti

Il format, in onda su Rai Tre ai canali 3 e 503 in HD del Digitale Terrestre, ai canali 3 e 103 in HD di Tivùsat e ai canali 103 e 5503 in HD per chi ha un abbonamento Sky, è riuscito a tenere davanti allo schermo circa 1 milione e 388 mila spettatori nonostante sia trasmesso in seconda serata. Si tratta del programma del network pubblico con lo share e il numero di telespettatori più alto.

I concorrenti Settestorie e S’è fatta notte su Rai Uno hanno infatti totalizzato rispettivamente il 6,2% con 759 mila persone all’ascolto e il 3,6% con 262 mila spettatori. Su Rai Due invece Una pezza di Lundini ha ottenuto il 2,3% e tenuto davanti allo schermo 342 mila occhi. Si tratta di un buon risultato per Iannaccone, che ha con questa puntata dato il via al ciclo di cinque episodi dal titolo “Sulla mia pelle“ in cui il giornalista racconterà, con il denominatore comune dell’elemento del corpo, storie di sofferenza, rinascita, verità e riscatto.

I protagonisti della prima puntata sono stati Marco Piagentini e Daniela Rombi. Il primo è uno dei sopravvissuti alla strage di Viareggio del 29 giugno 2009, l’uomo che si definisce “un miracolo vivente” che, dopo 60 interventi chirurgici, ancora si batte per ottenere verità e giustizia. La seconda è invece la madre di Emanuela Menichetti, una delle vittime dell’incidente ferroviario che causò 32 morti. La puntata è giunta alla vigilia della pronuncia della Corte di Cassazione su uno dei più gravi disastri avvenuti nel trasporto su ferro.