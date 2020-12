Chiacchierando con Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi si è lasciata andare a delle confessioni parecchio intime sulla sua sessualità

Nelle scorse ore un particolare discorso di Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip ha letteralmente scatenato i social. Le due donne si sono infatti scambiate delle confidenze parecchio intime, riferite principalmente alla milanese Power. “Credo di avere un blocco col mio corpo…

A oggi, non credo di aver mai provato un vero piacere… Ne ho parlato con pochissimi amici.. che mi guardano scioccati… Ho sempre fatto finta“. Così ha dunque confessato l’influencer italo-persiana, precisando ancora: “Ho emulato qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro forti sensazioni, mi accorgo di non averle mai assolutamente provate”.

Giulia Salemi ha inoltre ammesso di non avere molte esperienze in termini di piacere intimo: “Le mie volte si contano davvero.

Gli uomini che ho avuto mi hanno chiesto se avessi fatto anch’io e rispondevo di sì, ma non era vero… Mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa…”. La bionda presentatrice, dal canto suo, ha cercato di tranquillizzare la coinquilina, dandole peraltro qualche consiglio sulla questione che è subito diventato virale in rete.

