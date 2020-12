Belen Rodriguez ha replicato infastidita contro un hater che ha criticato il suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha postato sui social uno scatto di un momento di spensieratezza insieme alla sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, e come sempre gli haters non hanno perso occasione per insultarla.

Belen: gli insulti alla foto

Belen Rodriguez ha deciso di non mandarle a dire all’haters che anche stavolta ha deciso – come tanti altri – di criticare il suo rapporto con il giovane hai stylist Antonino Spinalbese, sbocciato quest’estate dopo la rottura della showgirl e Stefano De Martino.

Sui social Belen ha condiviso la foto di un momento di spensieratezza insieme al nuovo fidanzato e suo fratello Jeremias ha scritto: “Felice di vederti trattata con amore come te lo meriti”. Un hater ha presto colto l’occasione per criticare la liaison tra i due, e con toni offensivi ha scritto: “E certo…a Belen serviva un cagnolino, un ragazzo che sta 24 ore su 24 con lei…per questo adesso è felice…”.

Non molto più tardi Belen ha replicato con parole al vetriolo, e rivolgendosi direttamente all’hater ha scritto: “Ciò che è destinato a te troverà modo di raggiungerti! Attenta! Perché la cattiveria ti tornerà in cu*o!…..”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

In tanti hanno fatto i complimenti alla showgirl per la risposta e si sono schierati dalla sua parte contro l’hater. Belen si è separata da Stefano De Martino dopo un anno dal loro ritorno di fiamma ma non ha mai chiarito i motivi della loro rottura. Secondo gli haters la showgirl avrebbe “dimenticato troppo in fretta” l’ex marito legandosi ad Antonino Spinalbese.