Happy Days, morto Warren Berlinger: aveva 83 anni

Warren Berlinger è morto all'età di 83 anni. Sul set aveva trovato il grande amore.

L’attore statunitense Warren Berlinger, che aveva preso parte anche alla serie televisiva Happy Days, è morto al Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, in California. L’attore è scomparso all’età di 83 anni e in molti lo ricorderanno per le tante apparizioni che ha avuto nei film durante la sua carriera.

Morto Warren Berlinger

Warren Berlinger ha recitato in moltissimi film, come “La corsa più pazza d’America“, “Il lungo addio” ed “Eroe per Caso“. L’attore è scomparso all’età di 83 anni, dopo una lunga carriera, e a dare l’annuncio è stata la figlia Elizabeth a “The Hollywood Reporter“.

La sua carriera è iniziata quando era molto giovane, sul palcoscenico teatrale di Broadway, dove ha recitato anche al fianco della sua futura moglie, ovvero Betty Lou Keim. Nel 1956 ha debuttato al cinema con il film “Gioventù ribelle” e nel 1959 ha partecipato al film “Innamorati in blue jeans“. Intanto è stato ingaggiato per molti ruoli più piccoli in diverse serie televisive.

Warren Berlinger ha avuto anche ruoli più importanti in diversi film, tra cui “Tutti pazzi in coperta“, “Billie” con Patty Luke e “Voglio sposarle tutte” con Elvis Presley.

Le sue interpretazioni più memorabili sono state quelle in “Il lungo addio” di Robert Altman e in “Il mondo secondo Garp” di George Roy Hill. In molti lo ricordano per la sua partecipazione a Happy Days, dove ha interpretato diversi ruoli, in sette apparizioni diverse. Uno dei più famosi è il Sergente Betchler, sergente reclutatole che si scontra con Fonzie nell’episodio 20 della quarta stagione “The Physical“. Sul palco di Broadway aveva conosciuto il grande amore della sua vita, Betty Lou Keim, che è diventata sua moglie.