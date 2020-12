Patrizia De Blanck ha svelato i motivi che l'hanno portata a un alterco con Tina Cipollari ormai oltre 10 anni fa.

Patrizia De Blanck ha svelato un retroscena sulla sua antipatia verso l’opinionista vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari, con cui non correrebbe buon sangue dalla loro partecipazione al reality show Il ristorante, andato in onda tra il 2004 e il 2005.

Patrizia De Blanck e Tina: la lite

Tra Patrizia De Blanck e Tina Cipollari non corre buon sangue e sono state loro stesse ad ammetterebbe pubblicamente i motivi delle loro vecchie ruggini. A quanto pare la vicenda risalirebbe a quanto entrambe hanno preso parte al reality Il Ristorante, condotto da Antonella Clerici dal 2004 e il 2005. Patrizia De Blanck ha confessato che Tina l’avrebbe nominata e per questo tra le due sarebbe iniziata una reciproca antipatia: “Sono passati ormai tanti anni e neanche mi ricordo cosa è successo.

Mi nominò lei durante il reality “Il ristorante”. Il mio motto poi è perdono ma non dimentico. Questa volta ho perdonato e mi sono completamente dimenticata”, ha dichiarato la contessa.

Tina Cipollari a sua volta ha confermato la vicenda ma ha dichiarato che tra lei e la Contessa non ci sarebbe “del vero odio”. Patrizia De Blanck se l’è presa anche con le sue colleghe nella casa del Grande Fratello Vip quando ha saputo che alcune di esse (tra cui Giulia Salemi) l’avessero mandata in nomination.

Tra lei e la Cipollari ci sarà occasione di un chiarimento in futuro? Al momento l’opinionista vamp – che ha detto di aver ricevuto un invito da Alfonso Signorini proprio per chiarire quanto successo con la De Blanck – ha affermato di non avere intenzione di rivangare la vicenda. “Il passato è passato”, ha affermato l’ex moglie di Kikò Nalli.