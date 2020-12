Andrea Damante è uscito finalmente allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di Elisa Visari.

Dopo i rumor e gli avvistamenti Andrea Damante è finalmente uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, l’attrice 19enne Elisa Visari.

Damante ed Elisa Visari: il video

Da giorni circolano rumor riguardanti la presunta liaison tra Andrea Damante e la giovanissima attrice di Don Matteo Elisa Visari.

Il Dj ha finalmente confermato la storia d’amore mostrando di essere insieme all’attrice nelle sue stories Instagram: i due si starebbero godendo un safari nel deserto di Dubai.

Damante e Elisa Visari farebbero coppia fissa già da qualche mese, e grazie all’attrice il dj avrebbe smesso definitivamente di pensare alla sua storica ex, Giulia De Lellis (oggi anche lei fidanzata, con Carlo Beretta).

I due erano tornati insieme durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus, ma la storia era nuovamente naufragata dopo appena qualche mese. Andrea Damante aveva confessato di esserci rimasto male nell’aver appreso della liaison tra la sua ex e Carlo Beretta, che lui considerava a tutti gli effetti un suo amico.

“Io e Carlo eravamo amici. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”, aveva dichiarato in merito alla vicenda. Oggi sembra che la storia con Giulia De Lellis sia definitivamente archiviata, e chissà se i due riusciranno a mantenere rapporti pacifici come durante le loro altre rotture.