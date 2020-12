Gf Vip: Dayane Mello e il duro attacco a Selvaggia Roma per uno scherzo fatto a Pierpaolo.

Continuano senza sosta gli scontri all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I giorni di permanenza sono sempre di più e i nervi dei concorrenti rimasti in gioco sembrano cedere. Ancora una volta, protagonista di una nuova discussione nella casa è Dayane Mello.

La modella brasiliana, questa volta, ha avuto un acceso diverbio con l’influencer Selvaggia Roma. La causa del litigio è uno scherzo che qualche notte fa, la romana, insieme a Giulia Salemi, ha fatto ai danni di Pierpaolo. Le urla del gioco, però, hanno infastidito molto il sonno di Dayane. Proprio per questo motivo, mentre era in giardino ha voluto ribadire il suo fastidio per quanto fosse avvenuto. Presente sul posto, Selvaggia, ha subito voluto precisare la situazione e dire la sua opinione.

“C’è poco da parlare, è stato solo uno scherzo”. Dayane, dal canto suo, ha rincarato la dose, accusando Selvaggia di essere una donna che manca molte volte di rispetto agli altri.

Lo scontro tra Selvaggia e Dayane

Selvaggia Roma però non ci sta. Ha voluto ribadire a Dayane che è stata proprio lei ad evitare che lo scherzo potesse degenerare e svegliare tutti gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip.

Inoltre, la attacca sul fatto che rapportarsi con lei stia diventando impossibile, poiché passa il tempo a lamentarsi di tutto. La discussione tra le due concorrenti è continuata ancora per ore. Dayane, invece, risponde di trovare i loro scherzi inaccettabili perché prevedevano lo spreco di cibo. Selvaggia ha trovato anche l’appoggio di Stefania Orlando. La conduttrice, infatti, ha consigliato alla influencer di: “Non cadere nelle sue provocazioni”.