Morgan escluso da Sanremo 2021: “Commissione incompetente”

Morgan ha annunciato che non parteciperà a Sanremo 2021 perché sarebbe stato escluso dalla commissione.

In un lungo post al vetriolo il cantante si è scagliato contro il verdetto della commissione che, a suo avviso, non avrebbe avuto competenze in ambito musicale. “Parole proferite da chi artista non lo e’ ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte”, ha affermato l’ex leader dei Bluvertigo.

L’ultima apparizione di Morgan al Festival di Sanremo 2020 si è tristemente conclusa con la sua lite in diretta tv con Bugo, che si era allontanato nel dietro le quinte dopo che il collega aveva volutamente modificato il testo del brano da loro presentato insultandolo. La vicenda aveva senza dubbio messo in imbarazzo anche Amadeus e gli autori del festival, che avevano squalificato i due cantanti dopo l’episodio. Come Morgan anche Michele Bravi ha annunciato – senza polemiche – che non sarà presente alla 71esima edizione della kermesse. Per il momento invece il direttore artistico Amadeus ha dichiarato che lo show si farà con tutte le probabilità a marzo, anche se ancora non è chiaro se il pubblico potrà assistere o meno allo show dal vivo. A causa dell’emergenza Coronavirus infatti, da mesi sono in atto i preparativi per far sì che lo show venga svolto in sicurezza.