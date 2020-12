Il giocatore Papu Gomez avrebbe rotto il tapiro consegnatoli da Staffelli. Immediata la smentita di Gomez che nega di averlo fatto

Nervosismo durante la consegna del tapiro di Striscia la Notizia al Papu Gomez, il giocatore dell’Atalanta.

Il tutto si è svolto nella mattinata del 21 Dicembre, intorno alle 10, quando l’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, si è presentato a Zingonia per consegnare il Tapiro al Papu Gomez: come direbbe Staffelli, si sarebbe “attapirato” per via della lite con mister Gasperini, alla quale ha fatto seguito l’esclusione dal match di domenica con la Roma decisa insieme alla società.

Ma l’incontro non è andato come sperato dall’inviato di Striscia, secondo cui, come fa sapere la trasmissione satirica – “Ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca. A questo punto Staffelli, le cui domande sono state continuamente ‘dribblate’ da Gomez, ha lasciato il Tapiro sull’automobile del Papu. E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene, in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il tapiro verso l’inviato“.

Versione questa fornita dal tg satirico, smentita dallo stesso Gomez, secondo cui: -“La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di Striscia La Notizia è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.

L’unica cosa vera che sappiamo per il momento, è che il tapiro è andato in mille pezzi, con buona pace di Staffelli e di Striscia la Notizia.