Natalia Paragoni è in crisi col fidanzato, Andrea Zelletta? I fan hanno notato la sua assenza dal video di Natale nella diretta del 21 dicembre al GF Vip, e inoltre Natalia avrebbe pubblicato un messaggio piuttosto ambiguo proprio mentre il programma andava in onda.

Natalia Paragoni: crisi con Zelletta

C’è aria di crisi tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta? I fan della coppia hanno notato l’assenza di Natalia dal video di Natale che le famiglie hanno confezionato per i concorrenti del GF Vip, che trascorreranno le feste all’interno della Casa. Proprio mentre andava la puntata Natalia ha scritto nelle sue stories: “Non ho più parole”, ma non ha spiegato il perché del suo commento (né se esso fosse riferito al fidanzato, attualmente concorrente del reality show).

Andrea Zelletta non ha commentato l’assenza della fidanzata dal video e anzi, le ha inviato un regalo da lui personalmente confezionato e le ha dichiarato ancora una volta tutto il suo amore, dicendosi pronto a formare una famiglia con lei (che sarebbe la donna della sua vita).

Natalia commenterà quanto accaduto? In tanti sono impazienti di sapere perché l’ex volto di Uomini e Donne abbia deciso di chiudersi nel massimo riserbo senza dire altro in merito ad Andrea Zelletta. I due hanno avuto modo d’incontrarsi un’unica volta mentre lui era all’interno del GF Vip, e finora tutto sembrava procedere liscio come l’olio tra loro.