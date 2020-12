Dopo Giulia De Lellis e le foto di quando aveva 20 anni, adesso anche Andrea Damante: tutta casualità?

Una delle protagoniste assolute delle ultime settimane è senza dubbio Giulia De Lellis. L’influencer romana, infatti, non solo è sempre al centro dell’attenzione per i suoi flirt e storie d’amore, ma anche per tutti i problemi che le accadono nella vita quotidiana.

Non solo è stata vittima di alcuni furti dei suoi regali di Natale. Qualche giorno fa, come fa ogni giorno, l’influencer ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni scatti di quando era ancora una ragazza come tutte le altre, senza successo, con una vita normale. Giulia appare completamente diversa rispetto a quella che oggi tutti conoscono. Piercing alla lingua, piercing al setto nasale, capelli biondi, cappellini colorati, eye-liner marcato e rossetti fluo.

Insomma un vero e proprio cambio rivoluzionare di look e stile. Nel corso degli anni, infatti, ha curato i problemi con l’acne, è dimagrita, ha fatto qualche punturina sulle labbra ed è diventata una beauty guru facendo sparire tutti i piercing.

La foto di Andrea Damante

Le foto di Giulia De Lellis hanno fatto tantissimo successo sui social, tanto che anche Andrea Damante ha fatto la stessa cosa. Secondo molti è stata una scelta fatta apposta, quasi per volersi porre nello stesso livello della sua ex fidanzata. Lui ha pubblicato alcune foto di quando ha iniziato la carriera di metalmeccanico. “Avevo iniziato nel 2005 la mia carriera da metalmeccanico in officina, era dura”, ha scritto Andrea ripensando a quel periodo, “Poi ho pensato che fare il dj sarebbe stato mooolto più adatto alla mia persona”, ha aggiunto.