Maurizio Costanzo ha detto la sua in merito alla querelle che vede protagoniste Luciana Littizzetto e Wanda Nara a proposito della battuta fatta dalla comica sullo scatto osé della manager di Icardi.

Maurizio Costanzo difende la Littizzetto

Una battuta su uno scatto osé ha mandato su tutte le furie Wanda Nara, che ha promesso d’intraprendere azioni legali contro Luciana Littizzetto.

L’attrice comica ha infatti dichiarato, a proposito di una foto di Wanda senza veli a cavallo: “Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile.” In seguito l’attrice ha replicato alle accuse della manager di Icardi, e in sua difesa è accorso anche Maurizio Costanzo, che a quanto pare sarebbe pienamente d’accordo con Luciana Littizzetto: “Anche a me pare esagerata la reazione della Nara.

Io credo che quando ci si espone in pubblico – e qui lei è addirittura n..a – ci si possa aspettare commenti di chi guarda o ascolta, soprattutto nell’epoca che stiamo vivendo”, ha affermato.

Con un lungo monologo a Che tempo Che fa l’attrice aveva replicato alle accuse da parte della Nara e dei suoi fan affermando che andrebbero lodate le donne capaci di ridere di se stesse. Come andrà a finire la vicenda tra le due? Al momento Wanda Nara sembra intenzionata a prendere contromisure per vie legali, ma sulla vicenda ancora non è dato sapere ulteriori dettagli.