Dopo 50 giorni di lotta contro il Coronavirus il padre di Valerio Scanu, Tonino, è tragicamente scomparso. Il cantante ha scritto per lui un commovente messaggio via social, e ha ringraziato il team di medici che gli è stato accanto in ospedale.

Valerio Scanu: il messaggio dedicato al padre

Per giorni Valerio Scanu ha ammesso di non essere riuscito a parlare con suo padre, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Mater Olbia. Il cantante ha più volte espresso la sua preoccupazione per il genitore, da lui considerato il vero e proprio pilastro della sua famiglia. Dopo 50 giorni in ospedale – dove si era recato ai primi sintomi di Covid-19 – l’uomo è tragicamente scomparso e Scanu ha dedicato a lui un tenero e commovente messaggio via social: “Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto…

Ho sempre visto mio Babbo come Highlander…”, ha scritto il cantante all’inizio del suo messaggio, dove non ha dimenticato di ringraziare il team di medici e infermieri che sarebbero stati accanto al genitore presso l’ospedale.

A seguire Scanu ha intimato ai tanti amici suoi e di suo padre di non venire ai funerali: “In tanti sareste voluti venire per dare l’ultimo saluto a mio padre ma non posso permettere che altre persone rischino di passare le sue stesse sofferenze…”, ha specificato, e a seguire ha concluso: “Beh, Babbo mio, la gratitudine di essere tuoi figli è molto più forte della morte e del dolore che ora ci sta soffocando… Ti amiamo infinitamente”.