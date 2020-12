Il commovente racconto del lutto che ha colpito Elisabetta Canalis. La storia che ha commosso tutti.

Elisabetta Canalis, che ha fatto un appello a Conte, è una delle showgirl più amate della televisione. Ha debuttato come velina per Striscia la Notizia e ha creato una lunga carriera, arricchita da tanti successi, tra cui diversi ruoli nei cine-panettoni.

Ha sempre dimostrato di essere una donna sincera e spontanea e anche in questa occasione lo ha dimostrato.

Elisabetta Canalis parla del lutto

Elisabetta Canalis è ancora molto amata dal pubblico italiano, nonostante abbia deciso di vivere in America. A Domenica In, la showgirl ha aperto il suo cuore e ha raccontato il suo dolore per una perdita subita qualche tempo fa. Un lutto molto doloroso che ha inevitabilmente cambiato la sua vita.

“Lui è venuto in vacanza, prima di Natale, ha avuto un ictus a casa mia. Abbiamo fatto di tutto, ma qualsiasi cosa facessimo per salvarlo, peggiorava. É successo poi che è mancato” ha spiegato Elisabetta Canalis, dimostrando tutto il dolore che ha provato in quell’occasione così triste.

“La cosa che forse ha unito me e mio padre è stato il momento della su morte, perchè quando ci hanno chiamato in ospedale, che avevano capito ci fosse qualcosa che non andava, mi sono sdraiata accanto a lui, e mi sono addormentata.

Poi sono entrati a dirmi che…” ha aggiunto Elisabetta Canalis. L’intervista di Mara Venier alla showgirl è stata molto toccante. La donna ha mostrato tutta la sua fragilità e si è commossa moltissimo. Ha deciso di aprire il suo cuore e si è lasciata andare, emozionando tutti i telespettatori. Anche al stessa conduttrice si è molto commossa per il suo racconto. Questa perdita ha segnato la sua vita, facendola maturare, ma il dolore è ancora vivo come il primo giorno.