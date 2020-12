Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha rivelato di non aver mai raggiunto il massimo piacere a letto con un uomo.

Nella casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi si è lasciata andare ad alcune confessioni intime rivelando di non aver mai provato il vero piacere a letto con un uomo.

Giulia Salemi: la confessione

Nella casa del GF Vip Giulia Salemi si è lasciata andare a delle confessioni intime con Maria Teresa Ruta, a cui ha confessato che in 27 anni non avrebbe mai raggiunto un orgasmo e che avrebbe sempre finto: “Ho problemi a relazionarmi fisico a fisico.

Ad oggi, non credo di aver mai provato un vero piacere, intendo uno reale. Ho sempre fatto finta. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa”, ha dichiarato l’influencer. Maria Teresa Ruta le ha dato qualche consiglio per imparare a lasciarsi andare, mentre Giulia Salemi ha affermato che in passato, con i suoi ex fidanzati, avrebbe sempre finto: “Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex.

Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate. Non ho molte esperienze, le mie volte si contano davvero. Gli uomini mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era la verità”.

Oggi lei e Pierpaolo Pretelli sono più vicini che mai e nella notte, mentre erano immersi nella piscina della casa, tra i due è scattato un romantico bacio.

L’approccio tra Giulia e Pierpaolo sarà diverso rispetto a quello da lei avuto con Francesco Monte durante la sua prima partecipazione al reality show? In tanti non vedono l’ora di sapere se il flirt durerà (e soprattutto come la prenderà Elisabetta Gregoraci…)