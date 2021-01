Selena Gomez si è scagliata contro Facebook riguardo il tema della disinformazione che spesso circola sulla piattaforma social. In realtà la politica del social network prevede che le fake news vengano immediatamente bloccate, ma secondo la cantante questo non accade realmente.

Scientific disinformation has and will cost lives. @Facebook said they don’t allow lies about COVID and vaccines to be spread on their platforms. So how come all of this is still happening? Facebook is going to be responsible for thousands of deaths if they don’t take action now! https://t.co/IAtDpNT5Tt

— Selena Gomez (@selenagomez) December 30, 2020