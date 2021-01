Sandra Milo si è sfogata via social per aver ricevuto avances e proposte oscene da alcuni uomini a lei sconosciuti.

Sandra Milo ha denunciato via social un fatto increscioso che le sarebbe capitato proprio a causa dei suoi fan su Instagram: alcuni uomini le avrebbero inviato scatti osé e delle loro parti intime.

Sandra Milo: la denuncia via social

Sandra Milo è molto attiva sui social e spesso l’attrice ha utilizzato proprio questi canali per conversare con la sua ampia platea di followers.

Di recente però, l’attrice è stata vittima di attenzioni a dir poco indesiderate da parte di uomini a lei sconosciuti: l’attrice ha rivelato che alcuni di essi le avrebbero fatto proposte oscene o mandato foto a luci rosse. “Comunicazione ufficiale a chiunque scriva con l’intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte: non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini!”, ha scritto l’attrice, e ancora: “Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili.

La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate del regno animale. Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo..”.

Di recente l’attrice ha posato completamente senza veli per una rivista, e ovviamente le sue foto sono ben presto rimbalzate sui social dove hanno fatto il pieno di like da parte dei fan. Sarà questo il motivo per cui in tanti le hanno fatto avances e proposte oscene? Al momento l’attrice sembra essere furiosa per quanto accaduto.