Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sarebbero pronti per la scelta a Uomini e Donne: i due vogliono uscire come coppia.

Stando ai rumor circolati in rete nelle ultime ore Riccardo Guarnieri avrebbe deciso di lasciare Uomini e Donne insieme a Roberta Di Padua, con cui ha approfondito la conoscenza negli ultimi mesi.

Riccardo e Roberta: la decisione

Un rumor diventato sempre più insistente in rete avrebbe a che fare con una probabile “scelta” di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che finalmente avrebbero deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi.

Di recente i due si sarebbero avvicinati sempre di più, tanto che Riccardo avrebbe affermato di non voler frequentare altre donne oltre alla Di Padua (ovviamente felice per la notizia). Possibile che i due abbiano deciso di lasciare insieme il programma? Per saperlo con certezza bisognerà aspettare le prossime registrazioni dello show.

Riccardo è voluto tornare nel programma di Maria De Filippi dopo il suo addio a Ida Platano, con cui aveva lasciato la trasmissione dopo una lunga e travagliata liaison.

Durante la sua prima partecipazione al programma Riccardo aveva chiesto a Ida di sposarlo e si era detto pronto a trasferirsi quanto prima per vivere insieme a lei. Purtroppo la liaison è naufragata, e in tanti sui social se stavolta con Roberta Di Padua le cose andranno diversamente. All’interno del programma anche Ida è intervenuta per chiarire la fine della sua relazione con Riccardo, e ovviamente l’episodio non aveva mancato d’infastidire Roberta, che a quanto pare avrebbe scoperto di avere un ottimo feeling con Guarnieri.

I due lasceranno lo show insieme?