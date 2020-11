Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne ed è già stato avvistato in compagnia della sua ex Roberta Di Padua.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono due dei protagonisti di Uomini e Donne più amati di sempre. L’ex fidanzato di Ida Platano, a distanza di molti mesi dalla loro rottura, ha deciso di tornare in trasmissione per rimettersi in gioco e cercare ancora una volta di trovare la donna della sua vita.

Una segnalazione ha svelato che è stato avvistato fuori dalla trasmissione in compagnia di Roberta Di Padua.

Riccardo e Roberta insieme

Dopo la tormentata storia d’amore con Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha deciso di rimettersi in gioco nello studio di Uomini e Donne. La speranza del cavaliere è quella di trovare finalmente la donna della sua vita. Riccardo sembra pronto a ricominciare, ma secondo alcune segnalazioni sembra essere uscito di nuovo con una sua ex fidanzata.

Stiamo parlando di Roberta Di Padua, che aveva avuto una frequentazione abbastanza importante con Riccardo durante la scorsa edizione di Uomini e Donne. Guarnieri, all’epoca, aveva ammesso di essere coinvolto da Roberta solo fisicamente, facendo scoppiare la polemica in studia.

Riccardo, ora che è tornato nel parterre di Uomini e Donne, sembra essere nuovamente attratto dalla bella Roberta Di Padua. A diffondere la segnalazione di un avvistamento della coppia è stato Amedeo Venza.

Una fan ha contattato l’influencer per raccontare di aver visto Guarnieri e la Di Padua insieme, sabato sera, a Roma. Non è stato, però, sottolineato se i due erano in atteggiamenti intimi e romantici oppure no. La Di Padua, che è stata fidanzata con il fratello di un tronista, ha appena concluso la frequentazione con Michele, con cui ha avuto moltissime incomprensioni, soprattutto tenendo conto che lui non ha voluto darle l’esclusiva.

La dama potrebbe aver deciso di consolarsi da questa delusione con Riccardo Guarnieri.