La bella dama Roberta Di Padua è stata legata in passato al fratello di un ex tronista di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

Roberta Di Padua è senza dubbio una delle dame più amate di Uomini e Donne. La splendida donna originaria di Cassino nel Lazio pare tuttavia non essere propriamente fortunata in amore. Tutte le frequentazioni nate finora negli studi di Canale 5 non sono andate per lei a buon fine, mentre ora si spera in un diverso epilogo per la storia con Michele.

Ad ogni modo, forse non tutti sanno che Roberta è stata legata in passato a un uomo a sua volta legato a un altro protagonista del parterre mariano. Si tratta nelle fattispecie del fratello di un ex tronista della popolare trasmissione di Maria De Filippi.

Ci riferiamo nello specifico a Federico D’Aguanno, che venne mandato via dal programma dopo essere stato beccato insieme a una corteggiatrice senza telecamere. L’ex compagno di Roberta è dunque proprio Giuseppe D’Aguanno, fratello dell’ex tronista, dalla cui relazione è nato nel 2013 suo figlio Alex.

Sicuramente è un intreccio alquanto particolare, che non i molti conoscevano. Non resta ora che attendere le prossime puntate del dating show di Canale 5 per scoprire se Michele sarà finalmente l’anima gemella della bella Roberta Di Padua.