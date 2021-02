Balenciaga si conferma uno dei brand più amati anche dalla Gen Z

Balenciaga si conferma ai primi posti nella classifica dei luxury brand più amati dalla Gen Z grazie ai suoi capi originali e ricercati al tempo stesso.

Balenciaga non ha bisogno di grandi presentazioni: parliamo di uno dei luxury brand più famosi di sempre, assunto spesso come modello da altri designer più giovani. Eppure, nonostante la sua storia che di certo non possiamo dire recente, Balenciaga si continua a confermare ai primi posti nella classifica dei luxury brand più amati, anche dalla Gen Z. Siamo dunque ben oltre i Millennials, in quella generazione di ragazzi nati dopo il 2000 che ha dimostrato in più occasioni di avere un occhio particolarmente attento alla moda.

D’altronde, la Gen Z è quella che oggi riesce meglio ad interpretare i fashion trend, che in molti casi arrivano a diventare il fulcro del proprio lavoro: quello dell’influencer. Ecco che se andiamo a scorrere le bacheche di ragazze e ragazzi appartenenti a questa generazione troviamo, per quanto riguarda Balenciaga abbigliamento uomo e donna che riesce ad adattarsi perfettamente alla modernità e allo stile giovane. Capi firmati che diventano l’oggetto dei desideri di un’intera generazione, proprio perché attuali, originali e ricercati al tempo stesso.

Balenciaga: un look originale e ricercato da vestire tutti i giorni

I capi d’abbigliamento proposti dalle ultime collezioni di Balenciaga sono così apprezzati anche dai più giovani perché ricercati, particolari e di tendenza, ma al tempo stesso adatti ad un outfit da sfoggiare in qualsiasi occasione. Non c’è eleganza tradizionale nelle ultime proposte del brand, ma piuttosto stile ed originalità ed è questo quello che cerca la Gen Z.

A partire dalle sneakers, che si sono introdotte con una certa prepotenza in ambito luxury già da qualche anno e che Balenciaga propone in vari modelli e colorazioni. Inconfondibili e mai banali, le sneakers del brand non rischiano di certo di passare inosservate e tra i ragazzi della Gen Z sono già diventate un vero e proprio must have.

Balenciaga uomo: le maglie che stanno spopolando

Nella collezione da uomo, Balenciaga va particolarmente forte sulle maglie che incarnano alla perfezione la filosofia di questo brand: proporre sempre dei capi inediti, che non siano già stati visti e che puntino tutto sull’originalità. Ogni aspetto è curato nei minimi dettagli, la vestibilità è perfetta e non mancano mai quegli spunti innovativi che soprattutto per la Gen Z sono oggi fondamentali.

Balenciaga donna: la camicia must have

Indossata e fotografata anche da Ilary Blasy, la camicia da donna che troviamo nell’ultima collezione di Balenciaga sta facendo il giro di tutti i social ed è diventato uno dei capi più amati del momento. Una camicia bianca over size che richiama lo stile classico, ma lo fa portando nel contempo una vera e propria ventata di modernità accentuando appunto i volumi e aumentando la lunghezza. La si può portare morbida, lasciando anche una spalla scoperta, ma anche abbottonata ed infilata nei pantaloni. Ognuno è libero di creare il proprio outfit a partire da un semplice capo che si rivela un ottimo alleato per tutte le generazioni, nessuna esclusa. È questo che rende Balenciaga un brand unico: la sua capacità di assecondare i giovani ed i meno giovani con uno stile moderno ed attuale.