Alessandra Mastronardi e Ross McCall, matrimonio in arrivo? Gli indizi

Alessandra Mastronardi potrebbe presto sposare il compagno Ross McCall, con cui starebbe sognando di costruire una famiglia.

Alessandra Mastronardi si sposa?

Alessandra Mastronardi sarebbe pronta a sposare lo storico fidanzato Ross McCall la prossima estate. I due stanno insieme ormai da diversi anni e sarebbero andati a vivere insieme a Londra, dove l’attrice si era già trasferita per via della sua precedente relazione con Liam McMahon. La coppia non ha ancora reso ufficiale la notizia dei fiori d’arancio, ma secondo indiscrezioni l’attrice si sarebbe confidata con alcune amiche assicurando che le nozze potrebbero svolgersi la prossima estate.

I due si sono conosciuti grazie ad amici comuni, ma la stessa Mastronardi ha rivelato che il rapporto sarebbe poi iniziato via Skype per diventare sempre più importante col tempo. L’attrice, nata il 18 febbraio 1986, non ha mai nascosto il desiderio di crearsi un giorno una famiglia tutta sua, e a quanto pare avrebbe trovato l’uomo giusto per lei. “Adesso vorremmo un figlio, un progetto concreto che arriverà quando vorrà.

Ho amiche che non metterebbero mai al mondo un bambino in questo periodo perché hanno paura. Invece, io no”, aveva confidato l’attrice durante l’emergenza Coronavirus. Lei e il collega attore realizzeranno presto il loro sogno? In tanti non vedono l’ora di saperne di più.