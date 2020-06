Alessandra Mastronardi e sua madre sono decisamente identiche: la foto della donna ha fatto il giro del web.

Alessandra Mastronardi ha condiviso via social uno scatto di sua madre da giovane, e i fan hanno stentato a riconoscerla: le due sarebbero identiche. In tanti hanno fatto i complimenti all’attrice per la bellezza di sua madre sottolineando la straordinaria somiglianza tra le due.

Alessandra Mastronardi: la madre

Alessandra Mastronardi ha un legame davvero speciale con sua mamma, Rosaria De Luca, e a quanto pare le due sono davvero somigliante. La madre dell’attrice è un’insegnante, mentre suo marito (il papà della Mastronardi) è un famoso psicologo. Oltre ad Alessandra i due hanno avuto anche un’altra figlia, Gabriella, da sempre molto legata a sua sorella.

Sui social l’attrice ha condiviso un tenero scatto di sua mamma da giovane, e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che la somiglianza tra le due sarebbe a dir poco straordinaria.

“Identiche!”, ha scritto Valeria Solarino, amica dell’attrice. Rosaria De Luca ha sempre preferito vivere con il massimo riserbo la sua vita privata, ma in più di un caso ha dimostrato di essere felice per il successo ottenuto dalla figlia e le ha mostrato il suo sostegno accompagnandola a numerosi eventi pubblici. “Ci sarebbero tante parole.. ma le dirò a lei, solo a lei, quando ci rivedremo!”, ha scritto l’attrice nel suo tenero post dedicato alla sua mamma. In passato la stessa Rosaria De Luca ha rivelato che proprio a causa del successo di sua figlia la famiglia avrebbe subito episodi legati allo stalking: “Il suo successo ci ha colti tutti impreparati”, avrebbe affermato la donna a proposito della vicenda, che per fortuna si sarebbe conclusa per il meglio.