Juliano Mello, fratello di Dayane Mello, ha rivolto un particolare appello al Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore Juliano, fratello maggiore di Dayane Mello, ha lanciato un appello al Grande Fratello Vip e ai fan di sua sorella affinché non venga inviato un messaggio dedicato alla modella e a Rosalinda Cannavò sulla casa del reality show.

GF Vip: l’appello di Juliano

Gli ultimi sviluppi tra Dayane e Rosalinda nella casa del Grande Fratello Vip hanno diviso il pubblico televisivo e nelle ultime ore Juliano, fratello della modella brasiliana, ha lanciato un appello affinché il programma non invii un aereo dedicato alle due gieffine da parte dei fan. Il fratello di Dayane vorrebbe infatti che il nome di sua sorella non fosse più associato a quello di altri concorrenti (e in particolare a quello di Rosalinda) viste le cose che sarebbero state dette su di lei in privato.

“Dayane purtroppo non può sapere che cosa ha detto Adua alle sue spalle. Noi sappiamo. Juliano sa”, ha scritto un utente via social.

CAMBIATE LA FRASE DI QUELL’AEREO DI COPPIA, IN UN PER DAYANE, TIPO QUELLA DELLA FOTO:#rosmello #exrosmello #mellos pic.twitter.com/uAjenG8r5H — ʟᴀᴜʀᴀ ᴘʀᴇᴘᴏɴ sᴘᴏsᴀᴍɪ | 👱‍♀️ (@tutteleragioni) February 22, 2021

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha suscitato grande clamore confessando il suo amore per l’attrice e, infine, mandandola in nomination.

Rosalinda Cannavò non ha preso bene la questione e contro Dayane si sono scagliati anche gli altri concorrenti. Le due riusciranno a chiarirsi prima della fine del reality show?