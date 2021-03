Manuel Zardetto, incoronato il papà più bello d'Italia, ha duramente commentato la vittoria dell'ex Tommaso Zorzi al Gf Vip 5

Manuel Zardetto è stato incoronato come il papà più bello d’Italia, ma forse non tutti sanno che è stato anche fidanzato con Tommaso Zorzi. Proprio al vincitore del Grande Fratello Vip 5 il modello ha riservato una mezza frecciatina, dichiarando apertamente di aver fatto il tifo non per lui ma per Dayane Mello.

Manuel ha inoltre aggiunto che nella casa di Cinecittà il suo ex avrebbe mostrato più il personaggio che la persona.

“Sfido l’odio degli omofobi che non accettano la mia condizione di padre omosessuale. Sono determinato a difendere il mio diritto ad avere una famiglia. […] Sono innamorato dell’amore e quindi ho voglia di sentire le farfalle nello stomaco. Cerco un uomo che sia capace di condividere la mia vita un po’ pazzerella.

Sogno un uomo maturo al mio fianco […] con il quale condividere tante cose, sia come padre di Mia sia come Manuel Zardetto”.

ITGMT — Manuel Zardetto, chi è l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi: ha una figlia piccola: Manuel Zardetto è un giovane papà omosessuale di 34 anni, che è stato eletto proprio quest’anno come il ‘Papà più bello d’Italia’. È nato e cresciuto … View article… https://t.co/oFD620TlTB — Stigmabase | NORDIC (@pairsonnalitesN) February 26, 2021

La storia tra Manuel e Tommaso risale a circa quattro anni fa, ma lui ricorda una persona diversa da quella vista nel reality di Canale 5.

“Al Gf Vip non mi è piaciuto per nulla. Secondo me è emerso solo il personaggio, non quello che è veramente. Non gli auguro per niente di vincere […] Incrocio le dita per Dayane Mello. Lo merita di più”, aveva dichiarato il 34enne. Tuttavia, messo di fronte alla vittoria del suo ex, Manuel ha tuttavia replicato come sia innegabile che Tommaso si sia impegnato tantissimo, dando molto a questa lunga edizione dello show appena conclusa.