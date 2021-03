Morgan ha rilasciato la versione integrale de “Le brutte intenzioni”, brano scaturito dalle modifiche alla canzone presentata con Bugo a Sanremo 2020.

Nel corso della seconda serata del 71esimo Festival di Sanremo, si stanno esibendo gli ultimi 13 Big in gara, tra i quali vi è anche Bugo, reduce dall’esperienza di Sanremo 2020, al quale si era presentato in coppia con l’amico e collega Morgan.

Morgan, versione integrale de “Le brutte intenzioni”

Marco Castoldi, in arte Morgan, ha deciso di attirare su di sé l’attenzione dei fan di Sanremo in concomitanza dell’esibizione di Bugo sul palco dell’Ariston. A questo proposito, Morgan ha voluto riaccendere l’interesse del popolo di Internet rievocando l’episodio vissuto nel corso della 70esima edizione del Festival di Sanremo, andato in onda a febbraio 2020.

In quella circostanza, Bugo e Morgan partecipavano alla competizione con il brano Sincero, passato tuttavia alla storia come il celebre non-brano Le brutte intenzioni.

Nel corso dell’esibizione, infatti, Morgan aveva inaspettatamente stravolto il testo della canzone in gara, portando Bugo a lasciare il palco dell’Ariston di punto in bianco e generando sgomento tra gli addetti ai lavori, il pubblico in sala e i telespettatori che seguivano il programma da casa.

Ricollegandosi alla vicenda, quindi, in un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale nella serata di mercoledì 3 marzo, il cantautore milanese ha lanciato il seguente invito: «Volete la versione completa de “Le brutte intenzioni”? Scrivete “Lo voglio” nei commenti, se arriviamo a 3000 pubblicherò il video».

Raggiunto il numero di commenti richiesto, in contemporanea all’esibizione di Bugo a Sanremo 2021, in gara con il brano E invece sì, Morgan ha pubblicato su Instagram un video corredato dalla didascalia: «Le brutte intenzioni (versione integrale)».

Il gesto del cantautore milanese non arriva in modo inaspettato ma, al contrario, era da tempo atteso un suo intervento in riferimento alla presenza dell’ex-amico Bugo al programma simbolo della canzone italiana. Per questo motivo, allora, Morgan ha riproposto non solo l’incipit del non-brano sanremese ma ha scelto di rivelarne, a un anno di distanza, l’intero testo.

La performance condivisa su Instagram è stata particolarmente appezzata dai followers di Morgan che hanno accolto l’iniziativa esaltandola con innumerevoli commenti favorevoli.