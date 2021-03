Dopo l’indagine sul televoto da parte di Codacons, Fedez difende la moglie Chiara Ferragni: “Cosa vi aspettavate?”.

Dopo la richiesta di far luce sui voti del pubblico da casa da parte di Codacons, Fedez prende posizione durante la conferenza stampa difendendo la moglie Chiara Ferragni. Il cantante replica ai giornalisti: “È mia moglie, cosa vi aspettavate?”, ha ribadito l’artista.

Il cantante ha poi proseguito di sentirsi un uomo molto fortunato ad avere avuto un tale supporto dalla moglie non mancando di evidenziare come lui stesso abbia sostenuto i Maneskin proclamati poi vincitori della 71esima edizione. Infine ha portato dati oggettivi precisando che il suo brano era primo ovunque ben prima che arrivasse il sostegno della moglie sui social. “Polemica sterile” dunque ha dichiarato l’artista.

Sanremo, Fedez difende Chiara Ferragni

“È mia moglie, cosa vi aspettavate?”. Sono le parole forti di Federico Lucia in arte Fedez che durante la conferenza stampa finale di Sanremo ha messo fine alle polemiche definendole “sterili” e anzi di aver lui stesso sostenuto i Maneskin poi arrivati primi. “Mi hanno sempre insegnato che una moglie sostiene il marito. Di solito si fa così. Posso solo dire grazie se mia moglie è Chiara Ferragni, mi reputo un uomo fortunato.

Al netto di questo, io stesso durante la finale ho supportato i Maneskin”, ha dichiarato.

Ha poi proseguito precisando che anche Madame è salita di una decina di posizioni al televoto: “Sarebbe disonesto non sottolineare che la nostra canzone è stata prima in classifica ovunque prima ancora che intervenisse mia moglie. C’era un riscontro oggettivo. Ci sono state altre scalate grazie al televoto. Madame ad esempio è salita di dieci posizioni. È una polemica sterile come dice Damiano. Cosa volete aspettarvi da mia moglie? È mia moglie”, ha concluso.