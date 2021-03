Andrea Zenga e Nicolò Zenga avrebbero cancellato dai loro profili social la foto in cui erano ritratti col padre Walter.

Una volta terminato il Grande Fratello Vip Andrea Zenga si era visto con suo padre, Walter Zenga, e suo fratello Nicolò per una “reunion pacificatrice”. In quell’occasione l’ex calciatore aveva postato sui social una sua foto in compagnia dei figli, ma a quanto pare Andrea e Nicolò – che a loro volta avevano condiviso la foto – l’hanno cancellata dai loro canali social.

Andrea Zenga: la foto del padre

Stando agli indizi spuntati sui social – ovvero la foto “scomparsa” di Andrea Zenga col padre Walter e suo fratello Nicolò – la pace familiare tra i tre sarebbe durante meno di un batter di ciglia. Al Grande Fratello Vip Andrea e Nicolò Zenga avevano accusato il famoso ex calciatore di esser stato un padre assente ma poi, dopo un chiarimento in diretta tv, tutto sembrava aver presto una nuova piega per i tre, che si erano rivisti lontani dalle telecamere.

Proprio Walter Zenga aveva postato uno scatto della sua “reunion” con i figli, e quella stessa foto era stata condivisa anche da Andrea e Nicolò sui loro rispettivi profili. A seguire lo scatto sarebbe poi stato cancellato da entrambi i ragazzi: è il segno che i rapporti col padre si siano di nuovo incrinati? Al momento sulla questione tutto tace e i fan sono in attesa di saperne di più.

Nel frattempo, sui social, la fidanzata di Andrea, Rosalinda Cannavò, ha fatto sapere di voler prendere le distanze dai social per i continui attacchi da lei ricevuti da parte degli haters.