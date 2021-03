A seguito del grande successo riscontrato al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello è stata intervistata dalla più nota rete televisiva brasiliana

Il Grande Fratello Vip ha fatto un grande regalo a Dayane Mello, donandole un’immensa visibilità non solo a livello nazionale, ma anche all’estero. La modella ed ex gieffina è infatti diventata una vera e propria star nel suo paese d’origine, ossia il Brasile, al punto da aver già rilasciato un’importante intervista a Fantastico, noto programma di rete Globo.

Dayane ha così raccontato la sua esperienza nella Casa, lontana dagli affetti e dalla sua famiglia ma raggiunta dai tantissimi messaggi di affetto dei suo connazionali. “Sapere di essere entrata nel cuore di tanti italiani e di tanti brasiliani mi ha fatto bene”. Riguardo al suo rapporto con Rosalinda Cannavò, la modella ha precisato di non innamorarsi in base al sesso, ma di accettare le cose come vengono, vedendone sempre il lato positivo.

“Ho tanti ricordi nella mia testa che una bambina di 3 anni non avrebbe mai dovuto vivere come l’immagine di me scalza per le strade a chiedere cibo.

Ma il mio passato mi ha reso la donna, la madre e la figlia che sono oggi”

La Mello si è anche trovata a commentare le frasi sessiste di Francesco Oppini, che avevano fatto parecchio scalpore ormai diversi mesi fa. ”Non l’ho tenuto molto in considerazione. È una questione di ignoranza.

È stato lui a fare una figura orribile, non io. Non mi ha ferito affatto. Quando hai una personalità molto forte, le persone non sanno come affrontarla e quindi ti attaccano per sminuirti”.