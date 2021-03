Un recente gesto di Rosalinda Cannavò sui social farebbe pensare a un cambiamento di rotta con l'ex amica Dayane Mello: ecco cosa è successo

Qualche giorni fa, ospite a a Live – Non è la D’Urso, Rosalinda Cannavò aveva dichiarato di non voler più parlare con Dayane Mello. Anche nel backstage di Verissimo l’attrice siciliana e la modella brasiliana non si erano nemmeno scambiate un saluto, tuttavia qualcosa sembra nel frattempo cambiato.

Nella giornata del 9 marzo, compleanno di Lucas Mello, molti ex gieffini hanno ricordato il giovane fratello di Dayane, scomparso prematuramente poche settimane fa in un incidente stradale. Anche la Cannavò ha dunque pensato di riservare un pensiero speciale all’ex amica, che nella casa del Grande Fratello Vip le è stata di grande sostegno in molte occasioni. Ecco dunque uno dei molti collage di foto condivisi da Rosalinda nelle sue IG Stories:

Rosalinda Cannavo’ gesto di apertura versifo Dayane Mello? L’ex gieffina nelle sue #igstories mette un collage di foto di bei momenti con l’amica in memoria del compleanno del fratello scomparso Lucas. I Rosmello sperano #rosalindacannavò #dayanemello #gfvip #rosmello pic.twitter.com/cBqeQwWBoQ — Vero_ gossip (@veracegossip) March 9, 2021

Intanto sui social molte fan di Dayane hanno preso ad attaccare Rosalinda, la quale si è sfogata in una serie di storie chiedendo a tutti di smetterla con gli insulti. Nel mentre, tanti altri follower ne hanno preso le difese, dissociandosi dai messaggi di odio.