Asia Argento è voluta intervenire sui social con un post a sostegno di Fabrizio Corona, dopo che l'ex re dei paparazzi è stato nuovamente arrestato

Tutti ricorderanno l’improvvisa storia d’amore scoppiata tra Asia Argento e Fabrizio Corona circa due anni fa. Dopo essersi infine separati a distanza di poche settimane, ora pare che i due Vip abbiano ritrovato una certa complicità.

🔴ULTIM’ORA Siamo fuori dall’ospedale dove Fabrizio Corona è stato portato con urgenza dopo essersi ferito ai polsi per la sentenza di oggi #Pomeriggio5 pic.twitter.com/uq397gbo2f — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 11, 2021

La figlia d’arte è pertanto intervenuta nelle scorse ore a commentare il nuovo arresto dell’ex re dei paparazzi, pubblicando un post a dir poco particolare. Asia Argento ha infatti condiviso una clip in cui si vede l’uomo lottare contro i poliziotti, aggiungendo come sottofondo il Requiem di Mozart. Precisando dunque come Fabrizio Corona non sia un criminale della peggior specie, l’attrice si è domandata come mai non gli venga ancora perdonato il disturbo bipolare e narcisistico diagnosticatogli tempo fa.