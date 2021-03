Gemma Galgani ha ricevuto la busta di C'è Posta per Te, ma è rimasta molto male scoprendo che non era stata mandata da Giorgio.

Gemma Galgani è stata ospite a C’è posta per te, ma ha provato una fortissima delusione. La dama torinese di Uomini e Donne si era illusa di poter vedere il suo ex fidanzato Giorgio Manetti, suo grande amore, ma in realtà non era stato lui a mandarle l’invito in trasmissione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spettegolando.it (@spettegolando.it)

Gemma voleva vedere Giorgio

Gemma Galgani sogna da tempo un vero fidanzamento, ma non fa altro che collezionare grandi delusioni. Il suo più grande amore è stato Giorgio Manetti, che è stato soprannominato “il gabbiano“.

Gemma era convinta di rivederlo, dopo aver ricevuto l’invito a C’è posta per te. La loro storia d’amore è finita anni fa perché lei non si sentiva amata. Giorgio era rimasto male per il fatto chele aveva deciso di dirglielo in studio invece che in privato e aveva chiuso la relazione. Da quel giorno la Galgani ha fatto tantissimo per cercare di riconquistarlo, spesso anche umiliandosi, ma non ha avuto successo.

La donna gli aveva scritto anche una lettera che era stata letta in trasmissione. Quando Gemma ha ricevuto l’invito da parte di Maria De Filippi, ha immediatamente pensato a lui. “Oddio chi è? Veramente è per me? Che meraviglia! In puntata scoprirò chi mi manda a chiamare” ha dichiarato.

Gemma Galgani è arrivata in trasmissione molto elegante e anche molto speranzosa. Maria De Filippi le ha chiesto se aveva un’idea su chi potesse esserci dietro la busta e lei si è subito emozionata moltissimo. “Ma chissà chi è… magari qualcuno a cui ho mandato una lettera tanto tempo fa… però non saremmo qui in tre” ha aggiunto Gemma. Il riferimento è alla famosa lettera scritta nel 2016 a Giorgio. Dopo 5 anni, Gemma ha pensato che potesse esserci un ritorno del gabbiano. In realtà a chiamarla è stata Luciana Littizzetto.