Elettra Lamborghini ha mostrato ai fan il suo incredibile dimagrimento e li ha aggiornati sulle sue condizioni di salute.

Elettra Lamborghini ha aggiornato i fan sulle sue condizioni: l’ereditiera, risultata positiva al Covid ma praticamente asintomatica, ha fatto sapere di aver perso qualche chilo.

Elettra Lamborghini dimagrita: i dettagli

A causa della sua positività al Coronavirus Elettra Lamborghini si è ritrovata lontana dal marito (dj Afrojack) e soprattutto non ha potuto prendere parte alla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 (a cui è stata scelta come opinionista).

L’ereditiera fortunatamente non avrebbe sintomi gravi della malattia, e sui social ha colto l’occasione per aggiornare i fan sul suo stato e sul suo evidente dimagrimento. “Il mio big-boom, per quanto peso dovessi perdere, è sempre lì e, se anche dovessi perderlo, farò di tutto per riconquistarlo. Non vi preoccupate: il mio cavallo di battaglia rimarrà sempre lì”, ha dichiarato scherzosa l’ereditiera in merito al suo lato B.

Attraverso i social, oltre ad aver aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, Elettra Lamborghini ha affermato di sentire la nostalgia di suo marito, Dj Afrojack, che non trovandosi a casa con lei cercherebbe di farle sentire la sua vicinanza inviandole mazzi di fiori.

Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi l’ereditiera si è collegata con lo show in diretta da casa, e in tanti non vedono l’ora che Elettra guarisca dal Covid per poterla finalmente vedere all’interno dello show. Al suo posto, in qualità di opinionista al reality show, è stato scelto in via provvisoria Tommaso Zorzi, reduce dal Grande Fratello Vip (a cui ha trionfato come vincitore dopo 5 mesi di reclusione).