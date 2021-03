La seconda puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata con il minuto di silenzio in onore delle vittime di Covid-19.

La Mediaset ha voluto rendere omaggio alle vittime del Coronavirus, nella prima Giornata nazionale in loro onore, cominciando ogni programma nel palinsesto di giovedì 18 marzo con un minuto di silenzio.

L’omaggio all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi con grande tristezza ha dato inizio alla seconda puntata dell’Isola dei Famosi ricordando le tante vittime della pandemia di Coronavirus ancora in corso.

La conduttrice ha chiesto inoltre a tutte le persone presenti in studio di alzarsi in piedi. Un minuto di silenzio molto emozionante. In particolare non è passata inosservata la commozione dell’opinionista Iva Zanicchi, la quale ha perso il fratello proprio a causa del virus.

Alla fine del minuto la regia ha mandato in onda lo spot Mediaset dal titolo La memoria non si spegne, con le tragiche immagini dei momenti vissuti dall’Italia in questi mesi.

Il messaggio di Barbara D’Urso

Nelle ore precedenti anche Barbara D’Urso, all’inizio della puntata di Pomeriggio 5, aveva fatto il minuto di silenzio. Lo studio, in quel caso, era tuttavia vuoto. “Oggi 18 marzo, nella prima Giornata nazionale della memoria per le vittime da coronavirus, Mediaset inizia i programmi con un minuto di silenzio e lo facciamo anche noi”, aveva detto la conduttrice davanti alla telecamera.