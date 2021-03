Alessia Marcuzzi, la foto di nudo che la ritrae abbracciata a un “toyboy”

Alessia Marcuzzi, per pubblicizzare la sua nuova linea di prodotti di bellezza unisex, ha pubblicato una foto di nudo in cui è abbracciata a un “toyboy”.

Per sponsorizzare la sua linea di prodotti di bellezza unisex, Alessia Marcuzzi ha pubblicato sui suoi profili social un’immagine promozionale che ha attirato l’attenzione di followers e colleghi.

Alessia Marcuzzi ha creato una linea di bellezza unisex, composta da svariati prodotti per il corpo, che ha recentemente presentato ufficialmente tramite uno spot postato sui suoi canali social. Le immagini diffuse dalla showgirl la ritraggono abbracciata a un giovane modello mentre entrambi appaiono nudi. Lo scatto è estremamente semplice ed elegante ma, al contempo, è capace di stimolare l’immaginazione e la curiosità di chiunque vi si imbatta. Molti, infatti, i messaggi diplauso ricevuti dalla conduttrice romana esternati dai suoi fan e da alcuni colleghi, tra i quali figurano Sandra Milo, Margherita Zanatta, Fernanda Lessa, Mara Venier, Sarah Altobello, Laura Chiatti e molti altri.

Non mancano, tuttavia, battute maliziose e sarcastiche.

Riferendosi al giovane e attraente modello immortalato nello spot, ad esempio, l’ironico Rudy Zerbi ha chiesto ad Alessia Marcuzzi: “Adesso tu mi devi spiegare perché non hai scelto me come modello. Cos’ha quello lì che io non ho?”

Elisa D’Ospina, invece, ha riflettuto divertita: “Quante hanno cliccato sulla foto sperando di trovar taggato lui?”

A proposito dei nuovi prodotti creati e pubblicizzati, infine, Alessia Marcuzzi ha risposto ai vari commenti ribadendo la caratteristica principale del suo ultimo progetto, spiegando: “La mia linea non ha sesso, è per tutti”.