Lino Banfi ha chiesto ai suoi fan di pregare per lui per consentirgli di riuscire a sognare la moglie Lucia Lagrasta, morta a febbraio.

In un commovente e disperato tentativo di sentire ancora accanto a sé la moglie Lucia Lagrasta, Lino Banfi ha chiesto ai fan di pregare per aiutarlo a riuscire a sognare l’amore della sua vita.

Il nuovo progetto lavorativo

Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi, è morta lo scorso 22 febbraio, all’età di 85 anni, dopo aver sofferto a lungo di Alzheimer. Il dolore provato per la perdita dall’attore e dalla figlia Rosanna è stato immenso e continua a essere vivo. Ne ha parlato lo stesso Banfi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, diffusa nella giornata di giovedì 3 agosto.

In occasione dell’intervista, a presentare il nuovo docu-film (che vorrebbe intitolare Lino, la vendetta) al quale sta lavorando con Mario Sesti e in cui ripercorrerà tutta la sua vita professionale e privata. L’attore, però, non si è limitato a raccontare il progetto. Ha, infatti, anche parlato della moglie Lucia, suo grande amore.

Lino Banfi confessa di non riuscire a sognare la moglie Lucia

“Sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco”, ha confessato Banfi, chiedendo a fan e lettori di pregare per lui affinché riesca a sognare la moglie defunta.

“Credo però che sia molto impegnata a parlar bene di me con la gente giusta, e infatti mi stanno arrivando molte richieste di lavoro… Insomma, sta lavorando molto in questo periodo e non ha tempo per venirmi in sogno”, ha aggiunto.