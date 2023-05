Una gloria la cui eco porta dritta in Turchia: l’Inter ha vinto la Coppa Italia e ora guarda alla finale di Istanbul con la grinta del suo “Toro scatenato” Lautaro Martinez. I nerazzurri ribaltano il risultato e fanno due gol alla Fiorentina andata in vantaggio e dopo la Supercoppa Italiana e il trofeo vinto ieri ora possono concentrarsi su campionato e finale di Champions del 10 giugno a Istanbul.

L’Inter ha vinto la Coppa Italia

All’Olimpico contro una Fiorentina è stata decisiva la doppietta di un Lautaro Martinez in spolvero assoluto: è a 101 gol in nerazzurro, 27 dei quali in questa stagione. E sta tallonando il “mito” Milito. Inzaghi si gode il trionfo e conferma il mito negativo delle partite secche. La Gazzetta spiega che “la Viola stappa subito l’incontro grazie a Nico Gonzalez, lesto a concludere un’azione iniziata dal recupero di Dodo”.

Il “Toro” che fa oltre 100 gol e punta Milito

Le cose si mettono male dunque ma Lautaro viene servito da un filtrante millimetrico di Brozovic e tenuto in gioco da Milenkovic, perciò in diagonale fa 1-1 e 100 gol in nerazzurro. E a vittoria? Sempre il “Toro, letteralmente immarcabile”. IL quotidiano con la carta rosa spiega che ad un certo punto Barella “lo cerca con un gran cross” e l’argentino di destro, al volo, fulmina ancora Terracciano per il 2-1. E arriva la gloria.