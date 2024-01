Jurgen Klopp ha annunciato la sua decisione di lasciare il Liverpool alla fine della stagione attraverso un video sui social media del club, spiegando di sentirsi esausto e a corto di energie.

Liverpool, Klopp non sarà più l’allenatore a fine stagione

Nonostante l’amore per il club, la città, i tifosi, la squadra e lo staff, Klopp è convinto che questa sia la decisione giusta. Ha dichiarato di aver comunicato la sua scelta al club già a novembre e di sentirsi ora in pace con essa. Klopp riflette sul rispetto e l’amore cresciuti nel tempo, sottolineando l’importanza di comunicare la verità, l’annuncio ha sorpreso i fan, ma Klopp invita a concentrarsi sulla stagione attuale per nuovi successi. Invita la squadra e i tifosi a concentrarsi sulla stagione attuale e a trarre forza dalle sfide affrontate insieme. Klopp ha sottolineato l’amore profondo per il club e la sua gratitudine per i momenti condivisi.

Liverpool, Klopp non sarà più l’allenatore l’anno prossimo

Klopp, arrivato ad Anfield nel 2015, ha ottenuto successi significativi, vincendo la Champions League nel 2019 e la Premier League nel 2020. La sua decisione ha sorpreso molti, ma Klopp esprime la necessità di un nuovo capitolo e invita a sfruttare al massimo la stagione in corso, nonostante gli straordinari successi, Klopp sente la necessità di un cambiamento.