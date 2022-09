Lo spread vola ancora sopra quota 250 punti: l’aumento maggiore dal 2013

Lo spread in Italia è al di sopra della quota di 250 punti. Numeri mai visti da almeno 10 anni. Intanto anche le borse europee sono in calo.

Era dal 2020, per la precisione nel periodo del lockdown imposto dal governo bis, che non si vedevano livelli di spread elevati. Con Mario Draghi premier l’economia italiana è stata in forte ripresa, ma adesso? Molto probabilmente il dato è schizzato a causa dell’instabilità creata dalla crisi di governo e dal risultato elettorale che portano l’Italia ad una nuova sfida ricca di incertezze. Il valore massimo segnato è stato 258 punti che poi è sceso a 254 punti.

Un problema europeo: borse in calo

Il rendimento sul decennale italiano ha superato il 4,90%, scendendo leggermente al 4,85%. Record negativo in quanto si tratta del valore più alto mai raggiunto dal 2013. Il problema inflazione che influenza anche i tassi d’interesse non è un peso solo per l’Italia per tutto il mercato europeo. Le borse, nella giornata di oggi, 28 settembre 2022, erano tutte in calo.