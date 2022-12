Locatelli drastico: "Quarte dosi ferme, anziani e fragili non perdano tempo"

Le parole del professor Franco Locatelli in una intervista rilasciata a Repubblica: "Quarte dosi ferme, anziani e fragili non perdano tempo"

Il presidente del Consiglio superiore di sanità fa dei distinguo con la Cina ma invita ad agire comunque. Ecco le sue parole: “Quarte dosi ferme, consiglio a anziani e fragili di non perdere altro tempo”. E poi: “Trovo incoerente chi fra i medici non si vaccina. Più un virus circola, più alta è la probabilità di nuove varianti“. Ha detto il medico e presidente del Css: “Siamo in una situazione molto diversa dalla Cina“.

Tuttavia l’ex guida del Comitato tecnico scientifico e primario di oncoematologia pediatrica all’ospedale Bambino Gesù di Roma ha sottolineato in una intervista a Repubblica che allo stato dell’arte azioni di cautela con la vaccinazione in quarta dose sono atto di saggezza assoluta. Ha detto Locatelli: “La situazione non è ottimale per le quarte dosi fra gli anziani. Sopra agli 80 anni la copertura è del 43%. Fra i 70 e i 79 del 30%.

Fra i 60 e i 69 sopra al 18%”.

“La percentuale dovrebbe arrivare all’80%”

E ancora: “La percentuale delle quarte dosi dovrebbe arrivare all’80% oltre i 60 anni di età. A chi è fragile, perché ha età superiore ai 60 anni o malattia consiglio il vaccino da uomo di scienza e di sanità pubblica. Lo stesso vale per i bambini”. La chiosa è senza appello per la categoria: “Nel mio ruolo osservo che per un sanitario vaccinarsi è legato alla propria professione.

Trovo incoerente chi, fra noi, non lo fa”.