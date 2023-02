Lorella Cuccarini: i segreti della sua forma fisica a 57 anni

Un regime sano e pulito a base di cinque pasti al giorno insieme all' allenamentopermettono a Lorella Cuccarini di essere in forma perfetta.

: Essere una artista dello spettacolo significa anche cercare di mantenersi sempre in forma ed essere impeccabile. Tutto questo lo sa molto bene Lorella Cuccarini che, nonostante i 57 anni, sfoggia un fisico da fare invidia a molte 20enni di oggi. Scopriamo quali sono i segreti della sua forma smagliante e come emularla.

Lorella Cuccarini dieta

Una conduttrice, artista e showgirl come Lorella Cuccarini, sa molto bene cosa significa mantenersi in forma e riuscire a mantenere il controllo sul proprio peso anche per il lavoro che svolge. Proprio per questa ragione, segue una dieta e un regime non molto restrittivo, ma bilanciato e sano per mantenersi in forma, nonostante i suoi 57 anni.

Proprio come svelato in un’intervista che ha rilasciato a Vanity Fair, ha ammesso di mangiare in modo sano ed equilibrato. Usa Infatti parole come sano e pulito per indicare un regime equilibrato senza eccessi. La sua dieta è molto varia e variegata. Consuma un carboidrati come riso e pasta integrale che abbina poi con degli spuntini a base di frutta secca, frutta di stagione e barrette proteiche.

Infatti ai cinque pasti che consuma quotidianamente e comprendono colazione, pranzo e cena non mancano nella sua dieta gli spuntini. Quindi, non solo alimentazione sana, ma anche tanti piccoli posti da consumare ogni giorno in modo da non sentire troppo il senso di fame. Afferma che, molto spesso si tende a diminuire il numero dei posti, proprio per mantenersi in forma, lei invece mangia ben cinque volte al giorno.

In questo modo, proprio come ha raccontato, riesce a mantenere alto e attivo il metabolismo per stare in forma. Così facendo, brucia anche tantissime calorie grazie al consumo di alimenti sani come frutta fresca e secca. Ha raccontato di assumere anche barrette proteiche e integratori che sono utili soprattutto per chi svolge un’attività come la sua.

Lorella Cuccarini allenamento

La forma smagliante dell’artista non è solo dovuta a Un’alimentazione sana e nutriente, ma molto dipende anche dalla Costanza con cui si allena ogni giorno. Infatti, Lorella Cuccarini, oltre all’alimentazione pulita e ben bilanciata, abbina anche il giusto movimento e attività fisica proprio per tenere il peso sotto controllo.

Pratica, Infatti, moltissimo sport anche grazie al fatto che sin da piccolina ha iniziato a praticare danza e, oggi, anche per il mestiere che svolge, continua a farlo tutti i giorni anche se per poco tempo. Oltre alla danza, si mantiene in forma grazie a un allenamento che consiste in lezioni dove alterna Metabolico e Calisthenics.

Queste due discipline, da praticare per poco tempo anche tutti i giorni, e che lei segue per circa un’ora al giorno, sono molto diversi, ma al tempo stesso complementari tra di loro. Sono due discipline che per certi versi assomigliano allo stesso allenamento che praticano gli atleti di ginnastica artistica.

L’allenamento metabolico consiste in un circuito con l’ausilio di pesi che vanno a tonificare ed aumentare la massa grassa, quindi Il dispendio energetico. In questo modo si hanno dei muscoli tonici e sodi. Il Calisthenics, dall’altro lato, è un allenamento che si basa su sit up e piegamenti delle braccia che consentono di dare al corpo la giusta tonicità, elasticità e forza muscolare.

Questo integratore è molto utile da assumere in un percorso dietetico dal momento che aiuta a saziarsi in modo giusto poiché regola il senso di fame. Ha effetti positivi e benefici sul metabolismo aiutando così a dimagrire rapidamente, riduce e smaltisce i grassi e le calorie in eccesso anche grazie a una buona attività intestinale e digestivo.

