Lorella Cuccarini: come si mantiene in forma con dieta e allenamento Calishenics

Lorella Cuccarini si mantiene in forma grazie a un regime equilibrato e a tanto allenamento con piegamenti e si tup per un fisico invidiabile.

Il pubblico ha modo di vederla come insegnante nel programma di Amici in onda tutti i giorni e rimane basito dalla sua forma fisica, nonostante sia quasi una 60enne. La showgirl, conduttrice Lorella Cuccarini si fa notare anche per un fisico in splendida forma. Vediamo come fa a mantenersi in questo modo e i suoi segreti per un corpo tonico.

Lorella Cuccarini dieta

Nonostante abbia 57 anni e sia mamma di tre figli, Lorella Cuccarini riesce a mostrare un fisico invidiabile molto meglio di tante 20enni. Il merito della sua forma fisica è dovuto a un mix di fattori come una buona dieta e allenamento che l’aiutano a mantenere il peso sotto controllo senza troppi sgarri e rinunce.

Per quanto riguarda l’alimentazione, tende a consumare diversi cibi in modo da variare sempre più il suo fabbisogno calorico quotidiano senza privarsi di nulla, ma stando attenta alle porzioni degli alimenti di cui si nutre. Afferma di mangiare sano e pulito perché solo in questo modo riesce a mantenere attivo e in moto il metabolismo.

Per questa ragione, nella dieta di Lorella Cuccarini sono previsti circa cinque pasti al giorno compreso dei tre classici + i due spuntini della metà mattina e del pomeriggio. Consuma diversi carboidrati, soprattutto integrali come pasta e riso, oltre ovviamente a barrette proteiche, frutta secca e fresca come spuntino tra un pasto e l’altro.

Oltre alla dieta e all’alimentazione, cura anche molto la pelle con una crema contorno occhi a base di nutrienti per renderla maggiormente elastica e tonica. Non pratica yoga o meditazione perché l’annoiano e le ritiene troppo statiche rispetto alla sua vita dinamica e attiva.

Lorella Cuccarini allenamento

Insieme alla dieta, Lorella Cuccarini pratica anche tantissimo allenamento. Oltre infatti alla danza che pratica sin da quando era piccola, un’altra attività che l’aiuta a mantenere il suo fisico è sicuramente un allenamento particolare che si divide in due fasi Metabolico e Calisthenics. Consiglia di praticarlo tutti i giorni, anche se per poco tempo.

Sono due discipline, come ha raccontato lei stessa, che si avvicinano molto, per il modo in cui si caratterizzano, alla preparazione delle ginnaste nella disciplina di ginnastica artistica. Sono due attività che pratica almeno un0ora al giorno che le consentono di scolpire il suo fisico tonico e splendido.

Tra le discipline che pratica, vi è appunto il Metabolico che corrisponde all’allenamento con i pesi ed è molto utile perché aiuta ad aumentare la massa magra, quindi tonificare il corpo per renderlo maggiormente sodo. L’altra disciplina che pratica è il Calisthenics, che consiste in esercizi come sit up e piegamenti sulle braccia.

Questa disciplina consente di bruciare, non solo le calorie, ma anche i grassi. Oltre a questi esercizi, nel caso non si potesse andare in palestra, per mancanza di tempo, è utile anche una passeggiata della durata di mezz’ora tutti i giorni, considerata un vero e proprio toccasana.

Dieta equilibrata ed allenamento: integratore naturale

